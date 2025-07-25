В Волгограде прокуратура добилась освобождения участка от незаконной стоянки

В Волгограде освободили земельный участок от незаконной стоянки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда выяснила, что около многоквартирного дома по ул. Хользунова областного центра физическое лицо самовольно заняло принадлежащий муниципалитету земельный участок. На нем организовали без надлежащего оформления коммерческую стоянку автомобилей.

Прокуратура указала на бездействие администрации Краснооктябрьского района в части пресечения нарушений и внесла представление ее главе. В итоге с участка убрали незаконно размещенные нестационарные объекты.

Павел Фролов