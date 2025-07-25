В нескольких районах Кубани нашли обломки БПЛА

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены в ряде районов Краснодарского края. Инциденты не привели к жертвам и разрушениям, сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Абинском районе обломки упали на закрытую территорию одного из промышленных предприятий. Аналогичный случай зафиксирован в станице Бузиновской Выселковского района, где элементы беспилотника обнаружены на территории местного предприятия.

В Усть-Лабинском районе обломки аппарата упали вблизи станицы Ладожской, вызвав возгорание сухой растительности на площади около 50 кв. м. Огонь был оперативно ликвидирован, угрозы жилому сектору и населению нет.

На всех участках работают представители оперативных служб, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Вячеслав Рыжков