Коммунистам заверили подписи для участия в выборах в Оренбургский городской совет

Заверены подписи, представленные областным отделением коммунистической партии «Коммунисты России» для участия в выборах в Оренбургский городской совет. Решение приняла рабочая группа облизбиркома. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«Всего было представлено 2384 подписи. По результатам проверки рабочая группа признала 26 из них недостоверными и недействительными, но при этом установлено, что общее количество достоверных подписей достаточно для принятия решения о регистрации»,— говорится в сообщении.

Вопрос о регистрации списка кандидатов будет рассмотрен на ближайшем заседании Избирательной комиссии Оренбургской области. Уже зарегистрированы списки пяти избирательных объединений. Выборы в Оренбургский городской совет пройдут 12, 13 и 14 сентября.

Георгий Портнов