В Адыгее за ночь упали три БПЛА

В ночь на пятницу на территории дачного товарищества в Майкопе зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата. Два аналогичных инцидента произошли также в Гиагинском районе республики Адыгея. По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В столице республики при обследовании района падения были эвакуированы четыре человека, однако впоследствии они вернулись в свои дома. Угрозы для жизни и здоровья населения, по информации властей, нет.

На местах работают экстренные службы и представители муниципальных администраций. Устанавливаются обстоятельства происшествий.

Над территорией Краснодарского края за ночь уничтожили восемь БПЛА. В результате атаки пострадали два человека, находившиеся в пассажирском поезде №125 Москва — Новороссийск.

Вячеслав Рыжков