Лесной пожар под Геленджиком потушили

Возгорание, возникшее накануне в Архипо-Осиповском участковом лесничестве под Геленджиком, было ликвидировано в пятницу утром. Как сообщили в краевом лесопожарном центре, пожар удалось полностью потушить к 5:30 мск на площади около 2,9 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о задымлении в районе горы Храпак поступило в диспетчерскую службу в вечернее время. Прибывшие на место специалисты обнаружили очаг возгорания на площади 0,5 га. К 20:03 пожар был локализован, а к утру — полностью ликвидирован. Работы велись силами лесопожарного центра Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков