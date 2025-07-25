Ночью над Кубанью сбили восемь украинских беспилотников

Прошедшей ночью над территорией Краснодарского края уничтожили восемь БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Девять беспилотников самолетного типа сбили над Азовским морем. Всего над регионами России ликвидировали 105 БПЛА: 26 — в Белгородской области, 25 — в Брянской области, 23 — в Ростовской области, пять — над Ставропольским краем, три — над Курской областью, еще три — над Тамбовской областью, два — над Воронежской и один — над Орловской областями. Остальные сбиты над Кубанью и Азовским морем.

Алина Зорина