В КЧР заложат фруктовый сад площадью 200 гектаров за 1,3 млрд рублей

В Прикубанском районе Республики Карачаево-Черкесия заложат фруктовый сад на площади 200 га стоимостью в 1,3 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали первые лица республики, Юго-Западного Сбербанка, Кавказ.РФ и инвесторы. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, в республике уже заложено более 1,1 тыс. га интенсивных садов, до конца года эта цифра вырастет на 20%.

В 2025 году в регионе планируют собрать 34 тыс.т яблок и груш, что на 6% больше, чем аналогичный период прошлого года.

Проект по расширению площади садов рассчитан до 2030 года. В конце этого периода в КЧР планируют построить одно из крупнейших в Европе плодохранилищ вместимостью 60 тыс. т. После выхода на полные мощности, регион получит до 64 тыс. т плодов ежегодно.

Наталья Белоштейн