Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой в Приамурье

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением в Амурской области пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщает китайское информагентство «Синьхуа».

«В письме Си Цзиньпин отметил, что шокирован известием о приведшем к тяжелым последствиям падении российского пассажирского самолета в Амурской области, выразил глубокие соболезнования от лица правительства и народа Китая в связи с гибелью людей и самое искреннее сочувствие семьям погибших»,— говорится в сообщении агентства.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился сегодня, выполняя рейс Хабаровск—Благовещенск—Тында. Никто из пассажиров и члена экипажа не выжил. Спасатели обнаружили горящие обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Сейчас на месте проводится поисковая операция. В Амурской области объявлен трехдневный траур. Соболезнования Владимиру Путину направили лидеры Китая, Белоруссии, Казахстана, Египта, Азербайджана.

Катастрофы Ан-24 с 2000 года — в справке «Ъ».

Анастасия Домбицкая