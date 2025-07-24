Над Крымом сбили два беспилотника

Над территорией Республики Крым уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 12:20 до 12:40 мск. Всего над регионами РФ уничтожили три беспилотника: один — над Белгородской областью и два — над Крымом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две сотрудницы РЖД. Массированная атака беспилотников произошла с 20:40 до 01:40 мск. Всего дежурными средствами ПВО уничтожили 39 БПЛА самолетного типа. Семь сбили над Краснодарским краем, 11 — над акваторией Азовского моря и 21 — над Черным морем.

Алина Зорина