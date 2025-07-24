Бывшего зампрокурора Домодедово обвинили в превышении полномочий

Следователи СКР задержали бывшего заместителя прокурора города Домодедово Вадима Хлюстова. Как стало известно «Ъ», его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие будет просить суд о запрете определенных действий фигуранту.

Как рассказал собеседник «Ъ», во время проверки у господина Хлюстова нашли материалы дел, которым он не давал ход. Среди них дело о нападении мужчины на свою бывшую жену, в чью машину он кинул бутылку с зажигательной смесью. После этого зампрокурора уволили, а СКР занялся расследованием его деятельности.

Никита Черненко