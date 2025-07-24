Полиция Краснодара начала проверку после нападения неизвестного на девушку

Сотрудники полиции Краснодара инициировали проведение проверки на основании выявленной в соцсетях информации о нападении неизвестного мужчины на девушку в Молодежном микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным, опубликованным в соцсетях, 23 июля в районе Ейского шоссе мужчина напал на прохожую и пытался увести ее. Девушка вырвалась и сфотографировала нападавшего. Очевидцы сообщают, что это не первый случай нападения неизвестного на женщин.

Во время разбирательства сотрудники полиции установят личность нападавшего и дадут действиям мужчины правовую оценку. Отмечается также, что сообщений от граждан в полицию по данному факту не поступало.

Алина Зорина