В Азовском и Черном морях вылов креветок снизился на 25% в 2025 году

С января по июнь 2025 года в Азовском и Черном морях улов креветок составил 124,8 т, что на 25% меньше аналогичного периода 2024 года, когда добыли почти 167 т креветок. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

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В Черном море в первом полугодие 2025 года выловили 24,5 т креветок, что на 45% меньше, чем годом ранее — 44,5 т креветок. В Азовском море в январе-июне 2025 года добыча креветок составила 100,3 т, это на 18% меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 122,4 т креветок.

На черноморских креветок из всего улова пришлось 124,8 т (24,5 т — в Черном и 100,2 т — в Азовском морях). Это показатель оказался на 24% меньше, чем в аналогичный период 2024 года — 164,1 т (43,6 т в Черном и 120,5 т в Азовском морях

Улов черноморской травяной креветки в первом полугодие 2025 года составил всего 0,023 т — весь в Азовском море. Тогда как в январе-июле 2024 года было поймано 2,8 т черноморской травяной креветки — 0,9 т в Черном море и 1,9 т в Азовском.

Наталья Белоштейн