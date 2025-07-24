В Самаре организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное нарушение
Мировой судья назначил коммерческой организации административный штраф в размере 500 тыс. руб. за правонарушение по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, в 2018-2020 гг. представитель коммерческой организации передал должностному лицу нефтеперерабатывающего завода 422 тыс. руб. «за организацию беспрепятственного и внеочередного пропуска на территорию завода принадлежащей организации техники».