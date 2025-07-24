Рост средней зарплаты работников маркетплейсов на Дону составил 21%

В Ростовской области медианная зарплата в вакансиях, связанных с маркетплейсами, в первом полугодии 2025 года составила 72,6 тыс. руб., что на 21,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года (59,8 тыс. руб.). Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году в донском регионе диапазон заработных плат варьируется от 45 тыс. руб. до 167 тыс. руб., в прошлом — от 35,6 тыс. руб. до 122 тыс. руб. Самые большие зарплаты предлагали курьерам, водителям, маркетологам, руководителям и IT-специалистам.

В январе-июне этого года в Ростовской области было размещено более 1,7 тыс. вакансий с упоминанием маркетплейсов для специалистов разного уровня и квалификации. Данный показатель сохранился на уровне 2024 года. В целом в ЮФО было опубликовано свыше 6 тыс. вакансий. В 2024 году их было размещено 5,6 тыс.

Наталья Белоштейн