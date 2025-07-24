Суд наказал молодого астраханца за публичные призывы к экстремизму

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя по уголовному делу о публичных призывах в сети к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось, фигурант опубликовал под общедоступной публикацией в Telegram комментарий с призывами к насилию в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Он сделал это, находясь по месту своего жительства.

Суд наказал молодого человека принудительным работами сроком один год. Ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью по администрированию сайтов с использованием интернета. Кроме того, суд постановил применить в отношении фигуранта амбулаторное наблюдение и лечение.

Павел Фролов