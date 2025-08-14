Сегодня отмечает день рождения народная артистка РФ, педагог-репетитор балетной труппы Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Татьяна Чернобровкина

Фото: МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Фото: МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко

Ее поздравляет заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин:

— Дорогая Татьяна! С громадным удовольствием поздравляю тебя с юбилеем! Какое счастье было работать в театре, в котором ты не просто танцевала, а — без всякого преувеличения — блистала на сцене! Каждый спектакль с твоим участием становился театральным праздником. Зарубежные импресарио требовали при подписании контрактов на гастроли обязательного твоего участия. Будучи без всяких скидок первой примой театра и звездой российского балета, ты никогда не кичилась этим. Естественность, скромность и человеческая порядочность — это и есть Чернобровкина. Сегодня ты педагог-репетитор, и я желаю тебе талантливых учеников и долгих лет творчества с ними. С любовью, твой бывший директор.

