Прокуратура начала проверку после падения крана в порту Волгоградской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия в Волжском речном порту Волгоградской области. Об этом сообщает 24 июля пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, кран упал в Волжском речном порту в результате сильных порывов ветра. К счастью, никто не пострадал.

Волгоградской транспортной прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства о промышленной безопасности. Как только проверка завершится, рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов