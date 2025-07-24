На Ставрополье, в Северной Осетии и Дагестане отменили беспилотную опасность

В Северной Осетии, Дагестане и в Ставропольском крае прошедшей ночью 24 июля действовал режим беспилотной опасности. В 4:07 об отбое режима объявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. В 7:26 об отбое также сообщил осетинский глава Сергей Меняйло. Об отбое в Дагестане управление МЧС республики объявило в 7:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне ночью господин Меняйло также отметил, что во время режима беспилотной опасности в регионе возможно замедление работы мобильного интернета. О происшествиях, связанных с атаками дронов, в Ставропольском крае и Северной Осетии не сообщается.

Константин Соловьев