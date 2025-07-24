Глава Сириуса объявил отбой беспилотной опасности

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин объявил в своем Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотников над федеральной территорией. Сейчас, по его словам. На Имеретинской низменности работают коммунальные и специальные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома»,— пишет господин Плишкин.

Напомним, в результате атаки беспилотников и падения их обломков произошел пожар на нефтебазе по Таврической улице в Сириусе, а также пожар в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи. Там же, по улице Авиационной, под обломками беспилотника погибла женщина, вторую пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Дмитрий Михеенко