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Глава Сириуса объявил отбой беспилотной опасности

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин объявил в своем Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотников над федеральной территорией. Сейчас, по его словам. На Имеретинской низменности работают коммунальные и специальные службы.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома»,— пишет господин Плишкин.

Напомним, в результате атаки беспилотников и падения их обломков произошел пожар на нефтебазе по Таврической улице в Сириусе, а также пожар в гаражном кооперативе в Адлерском районе Сочи. Там же, по улице Авиационной, под обломками беспилотника погибла женщина, вторую пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Дмитрий Михеенко

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