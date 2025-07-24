Новости
07 С чувством выполненного евродолга
Суд постановил VK выплатить более $1 млн в споре с УК «Первая»
07 Алмазы проявят выдержку
Восстановление отрасли начнется через 12–18 месяцев
07 На похоронном рынке не протолкнуться
Количество новых компаний в отрасли ритуальных услуг увеличилось на 16%
08 Unicredit держит родственные связи
Чистая прибыль Юникредит-банка достигла €472 млн
08 Инвесторы гадают по ключевой ставке
Спрос на ОФЗ оказался минимальным с мая
08 Почвам хватило карбамида
Цены на азотное удобрение перешли к коррекции
09 Скидкам предъявили конкуренцию
На акции маркетплейсов жалуются в ФАС
09 Туристы раздули бюджеты
Расходы на путешествия по России растут
09 Связь на вылет
В России растет спрос на спутниковый интернет