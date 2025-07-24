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Суд постановил VK выплатить более $1 млн в споре с УК «Первая»

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Чистая прибыль Юникредит-банка достигла €472 млн

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Спрос на ОФЗ оказался минимальным с мая

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Цены на азотное удобрение перешли к коррекции

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На акции маркетплейсов жалуются в ФАС

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Расходы на путешествия по России растут

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В России растет спрос на спутниковый интернет