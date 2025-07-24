Цены на карбамид снизились после спада напряженности на Ближнем Востоке

Стоимость карбамида, самого востребованного азотного удобрения, начала снижаться после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и снижения активности на мировом рынке. По данным MMI, цена на гранулированный карбамид FOB Балтика к 17 июля упала на 2,2% за неделю, до $435 за тонну, хотя остается на 7,4% выше месячного уровня.

Основной причиной июньского роста цен стало обострение конфликта между Ираном и Израилем. Сейчас рынок демонстрирует слабую активность, за исключением индийского тендера Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. В ближайшее время ожидается объявление нового тендера IPL, что может поддержать спрос.

Одновременно увеличивается предложение из Китая: экспортные квоты на карбамид могут вырасти до 1,6 млн тонн. В Бразилии, готовящейся к посевной, спрос пока незначителен — цены CFR там упали на 3%, до $465 за тонну.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Почвам хватило карбамида».