«Газпром» освободили от налогов по задолженности оператора «Северного потока-2»

С «Газпрома» (MOEX: GAZP) сняли дополнительную налоговую нагрузку, простив долги Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является энергетическая компания. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Nord Stream 2 AG выполняла функции оператора газопровода «Северный поток-2», взорванного в сентябре 2022 года.

Закон дополнил список того, что считается «безнадежным долгом», то есть долговых обязательств нереальных к взысканию. Таковой признали «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе доходов российского налогоплательщика» (цитата по ТАСС). При этом доля прямого участия в подобной организации должна превышать 50%.

Вводится также несколько условий для признания долга безнадежным. Нужно соглашение, утвержденное иностранным судом в рамках финансового оздоровления заграничной компании. Против нее также должны быть введены санкции. Российский налоговый агент и иностранный заемщик должны входить в одну международную группу компаний.

Nord Stream 2 AG и ее отношения с «Газпромом» под вышеописанные условия полностью подходит.

18 июля послы ЕС приняли 18-й пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на возможность запуска российских газопроводов «Северный поток».