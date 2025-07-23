Главу запрещенной «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову приговорили к четырем годам

Тушинский суд Москвы приговорил лидера ассоциации запрещенной в России «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову к четырем годам колонии за организацию деятельности секты, сообщает «РИА Новости». Решением суда она лишена права семь лет заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета. Прокурор просил назначить Миненковой 4,5 года лишения свободы.

В последнем слове Миненкова говорила, что «Фалуньгун» (признана нежелательной, экстремистской и запрещена в РФ) была очень популярна в Китае, но нынешние власти начали ее запрещать. На скамье подсудимых, по ее словам, она оказалась «из-за дружбы России и Китая, который запретил эту организацию». Защита Миненковой просила вынести оправдательный приговор.

Суд установил, что с июля 2020 года по октябрь 2023 года Миненкова и ее сообщники незаконно организовали в Москве деятельность «Центра духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа" (признана нежелательной и экстремистской и запрещена в РФ). Миненкова распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи (признана экстремистской литературой).

Учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи создал в Китае организацию «Фалуньгун» (признана нежелательной, экстремистской и запрещена в РФ) в 1992 году. К 1996 году число последователей достигло несколько миллионов человек. Тогда же Ли Хунчжи попытался организовать государственный переворот. Он был подавлен. Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США.