Мэрия Сочи получила имущество от соответчиков экс-председателя краевого суда Кубани

В Сочи после судебного процесса по иску прокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и его доверенным лицам ответчики начали добровольно возмещать убытки муниципалитета. Об этом сообщает прокуратура края в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, ответчики передали городской администрации 12 объектов недвижимости общей площадью свыше 2,3 тыс. кв. м, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности. Принадлежали ли данные объекты самому Александру Чернову, в прокуратуре не уточняют.

Убытки бюджета города-курорта Сочи на сумму 51 млн руб. возникли в связи с незаконным строительством семиэтажного дома на Курортном проспекте. Установлено, что бывшие председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и председатель Центрального районного суда Сочи Владимир Бахметьев, действуя совместно с Еленой Сухаревой и Лианой Сырцовой, возвели многоквартирный дом самовольно и узаконили объект решением суда.

Самовольное строительство привело к тому, что муниципальное образование было вынуждено нести расходы на дополнительные места в образовательных, медицинских и спортивных организациях. Адлерский районный суд города Сочи по иску прокуратуры города взыскал убытки с виновных.

Анна Перова, Краснодар