Под Астраханью восстановили права вдовы участника ВОВ благодаря прокуратуре

Икрянинский районный суд Астраханской области восстановил права вдовы участника Великой Отечественной войны (ВОВ) по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки прокуратура Икрянинского района выяснила, что супруг местной жительницы 1929 года рождения проходил военную службу в Военно-воздушных силах Черноморского флота, был ветераном ВОВ. Умер он в 2007 году, захоронили его на территории одной из стран СНГ.

Далее дочь заявительницы перевезла мать в село Оранжереи Икрянинского района. Когда они переезжали, потеряли документы, благодаря которым смогли бы выдать удостоверение вдовы участника ВОВ.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд установить заявительнице статус вдовы участника ВОВ. Суд удовлетворил требование, прокуратура проконтролирует предоставление женщине мер соцподдержки.

Павел Фролов