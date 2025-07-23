Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация России во главе с помощником российского президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где сегодня вечером состоится третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщили агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тем временем украинская делегация, которую возглавляет секретарь Службы нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, находится в Анкаре. Там проходит встреча украинских переговорщиков с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Переговоры России и Украины в Стамбуле запланированы на 19:00.

В делегацию России, как и прежде, входят замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Состав украинской делегации был расширен с 12 до 14 человек (включены представитель омбудсмена и Генштаба ВСУ).

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в основном планируется обсуждать проекты меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская делегация намерена обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с Владимиром Путиным.

Лусине Баласян