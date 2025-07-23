Главе СКР доложат о ненадлежащем обеспечении лекарствами инвалида в Балакове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем обеспечении медикаментами женщины-инвалида в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину женщина, являющаяся инвалидом, рассказала, что заключением врачебной комиссии ей назначена непрерывная терапия медицинским препаратом. При этом в течение нескольких лет лекарство закупается несвоевременно.

Со слов заявительницы, в январе и феврале этого года ей выдавали медикамент с длительными задержками, а в июле вовсе не предоставили. Это усугубляет состояние здоровья жительницы Балакова. Она неоднократно обращалась в компетентные органы, но безрезультатно.

По поручению Александра Бастрыкина и.о. руководителя саратовского следственного управления Ивану Михайлину предстоит также доложить о принятом по итогам проверки решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов