В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования девочки в метро

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту травмирования трехлетней девочки в екатеринбургском метрополитене, сообщили в пресс-службе информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, на одной из станций метрополитена машинист электропоезда стал закрывать двери раньше времени, не убедившись в завершении посадки и высадки пассажиров. В результате девочка была травмирована дверями вагона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в январе в екатеринбургском метрополитене состав высадил пассажиров на станции «Уралмаш» из-за неисправности. Состав простоял на станции несколько минут, периодически открывая и закрывая двери. Затем по громкой связи объявили, что поезд неисправен, и попросили пассажиров выйти.

Полина Щуцкая