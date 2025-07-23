В Энгельсе возбудили дело о мошенничестве в отношении заведующей детсадом
В Энгельсе Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении заведующей детским садом уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно релизу, с 8 июля по 14 августа прошлого года фигурантка заключила четыре договора на ремонт помещений детского сада. При этом конкурентные процедуры не проводились. Заведующая подала в администрацию Энгельсского района подложные акты о якобы выполненных работах. После этого на расчетный счет самозанятой поступила сумма в размере 490 тыс. руб.
Фактически ремонт проводился силами родителей воспитанников. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении заведующей дошкольным учреждением.