В Энгельсе возбудили дело о мошенничестве в отношении заведующей детсадом

В Энгельсе Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении заведующей детским садом уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, с 8 июля по 14 августа прошлого года фигурантка заключила четыре договора на ремонт помещений детского сада. При этом конкурентные процедуры не проводились. Заведующая подала в администрацию Энгельсского района подложные акты о якобы выполненных работах. После этого на расчетный счет самозанятой поступила сумма в размере 490 тыс. руб.

Фактически ремонт проводился силами родителей воспитанников. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении заведующей дошкольным учреждением.

Павел Фролов