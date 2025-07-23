Amazon и McKinsey сворачивают работу с ИИ в Китае из-за политических проблем

Компания Amazon приняла решение закрыть свою лабораторию исследований в области искусственного интеллекта (ИИ), которая работала в Шанхае. Одновременно американская консалтинговая компания McKinsey распорядилась, чтобы ее китайское подразделение не занималось проектами, связанными с генеративным ИИ. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Ruvic / Illustration / Reuters

Как отмечает издание, эти решения приняты компаниями в условиях растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина и ужесточившихся проверок со стороны США в отношении американских компаний, работающих в Китае в сфере ИИ-технологий и квантовых вычислений.

В случае с Amazon FT цитирует ученого из шанхайской лаборатории Вана Миньцзе, который написал в соцсети We Chat, что его команду «распускают из-за стратегических изменений в условиях американо-китайской напряженности». Подразделение Amazon Web Services открыло лабораторию в Шанхае в 2018 году. По данным FT, в период самой высокой активности лаборатории в ней работало более 1 тыс. сотрудников.

Что касается McKinsey, то, как сообщают источники FT, запрет распространяется на проекты с ИИ в офисах международных компаний в Китае, но китайское подразделение McKinsey все же может работать с теми компаниями, в продукции которых есть уже зарекомендовавшие себя модели ИИ. В китайском подразделении McKinsey работает более 1 тыс. сотрудников.

Алена Миклашевская