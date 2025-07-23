В Кабардино-Балкарии финансирование расходов осуществляется по 32 нацпроектам

В 2025 году в Кабардино-Балкарии реализуется 41 региональный проект, в том числе по 32 проектам осуществляется финансирование расходов. Нацпроекты охватывают все основные сферы социально-экономического развития: образование, здравоохранение, культуру, спорт, сельское хозяйство, туризм, дороги и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

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По информации ведомства, на первое июля 2025 года общий объем финансирования достиг 10,7 млрд. руб. Кассовое исполнение региональных проектов на эту же дату составило 3,5 млрд. руб., что составляет 32,7% от общего объема средств, запланированных на 2025 год.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в ближайшие три года в КБР запланированы работы на более 200 объектах строительства, капремонта и реконструкции

Валентина Любашенко