Саратовский инвалид получила лекарства благодаря прокуратуре

В Саратовской области инвалида обеспечили необходимыми лекарственными препаратами после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Новобурасского района выяснила, что 56-летняя женщина является инвалидом третьей группы, ей по жизненным показаниям рекомендован прием лекарств, которые должны выдавать за счет средств бюджета. Вместе с тем с января этого года она не получала медикаменты, так как работники районной больницы не выписывали ей льготные рецепты.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать региональное министерство здравоохранения и лечебное учреждение обеспечить женщину лекарствами. Требование исполнено.

Павел Фролов