Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области станет Юлия Васильева

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области назначат Юлию Васильеву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что кандидатуру Юлии Васильевой депутаты облдумы утвердили сегодня, 23 июля. Господин Бусаргин полностью поддержал это решение. Он назвал ее принципиальным человеком, который всегда твердо отстаивал интересы несовершеннолетних.

Сначала Юлия Васильева работала воспитателем в детском саду, затем — учителем, с 2004 года — в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Энгельсском районе. Там она начинала с должности ведущего специалиста. Долгие годы Юлия Васильева отдала работе в комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве региона.

Как отметил Роман Бусаргин, у Юлии Васильевой есть опыт работы в федеральных структурах. По словам губернатора, для нее одним из главных направлений станет поддержка семей участников СВО. Юлия Васильева, как добавил господин Бусаргин, много раз выезжала в новые российские регионы для помощи в налаживании работы институтов защиты прав детей, в ее семье есть двое защитников Родины, удостоенных госнаград.

Павел Фролов