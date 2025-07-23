Пенсионерка продала квартиру в Сургуте и передала мошенникам более 5 млн рублей

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 73-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками государственных служб, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Они убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства на «безопасный счет». Она потеряла более 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным управления МВД, в начале месяца пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги». Они сообщили, что ее данные скомпрометированы, поэтому мошенники могут распорядиться ее имуществом по своему усмотрению. Побоявшись потерять единственную квартиру, пенсионерка обратилась в риелторское агентство для срочной продажи жилья. Сотрудники агентства заметили ее нервозность и спросили, не принуждают ли ее это сделать, но пенсионерка сказала, что хочет продать квартиру по своей воле. После завершения сделки у сотрудников банка тоже возникли подозрения: она обналичила крупную сумму. Ей провели разъяснительную беседу и призвали оставить деньги в банке.

Однако пенсионерка продолжила общение с мошенниками, которые в дальнейшем представились сотрудниками ФСБ. Они запугивали ее и убедили перевести деньги на якобы защищенный счет, сказав, что ее обвинят в разглашении гостайны, если кому-то станет известно об их разговорах. После перевода денег мошенники перестали выходить на связь.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят мероприятия для установления и задержания причастных лиц.

Ранее в Лянторе (ХМАО-Югра) 29-летний местный житель перевел 1,88 млн руб. мошенникам, которые представились как сотрудники налоговой и Центробанка. Югорчанин совершил семь переводов на различные банковские карты, после этого мошенники перестали выходить на связь.

Ирина Пичурина