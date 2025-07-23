На Дону стоимость чая за два месяца выросла на 8%

В Ростовской области стоимость чая увеличилась в мае-июне 2025 года на 8%. Товар подорожал до 128 руб. за 50 г, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу «Контур-Маркета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В целом по России чай подорожал на 9%. Наибольший рост цены зафиксировали в Свердловской области (+23%), Краснодарском крае (+20%), Москве и Подмосковье (+17%).

Исключения составили Новосибирская область и Пермский край. Там чай подешевел на 7% и 2% соответственно.

Мария Хоперская