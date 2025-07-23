Более 70% обратившихся к московским медиаторам пар смогли сохранить брак или развестись без суда

Более 70% супружеских пар, обратившихся к специалистам по медиации в Москве, смогли обойтись без судебных разбирательств или сохранить брак. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, опыт Москвы «получил высокую оценку на федеральном уровне» и будет расширен на другие регионы станы.

Интерес к московской модели медиации проявили власти Ханты-Мансийского автономного округа, Томской и Оренбургской областей, а также Алтайского края. Госпожа Ракова пояснила, что медиаторы столичного центра смогут выступить координаторами при внедрении модели в других регионах.

«Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации: внедрить такой вид поддержки и наладить эффективную работу с семьями, которые находятся в состоянии конфликта»,— сказала заммэра.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно в том числе в связи с расторжением брака. Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. В Москве услуга по медиации предоставляется бесплатно гражданам, имеющим постоянную регистрацию. В столичных многофункциональных центрах (МФЦ) эту услугу предлагают парам, подающим заявление на развод.

Полина Мотызлевская