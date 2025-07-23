В Анапе за два года рассмотрели 45 исков об отчуждении земли у иностранцев

Власти Анапы напомнили об ограничениях, касающихся прав иностранцев на владение землей на территории муниципалитета. Согласно действующему земельному законодательству, курортный город отнесен к числу приграничных территорий, где приобретение земельных участков иностранными гражданами, а также юридическими лицами с иностранным участием запрещено, передают «Краснодарские Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Запрет распространяется как на участки в черте города, так и на земли сельскохозяйственного назначения и в зонах рекреационного назначения.

В правовом управлении администрации Анапы уточнили, что если участок уже находится в собственности иностранного гражданина, он обязан в течение года отчуждать его — продать или передать по договору дарения. В противном случае соответствующие иски могут быть поданы в суд. С 2023 года было инициировано 45 судебных разбирательств, по большинству из которых вынесены решения в пользу муниципалитета.

Муниципальные власти рекомендуют собственникам при заключении сделок проверять гражданство покупателей, а иностранным владельцам участков — не затягивать с выполнением требований закона.

Вячеслав Рыжков