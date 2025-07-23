В аварии в Шпаковском округе пострадал 12-летний велосипедист

В селе Надежда Шпаковского округа в аварии с отечественным автомобилем пострадал 12-летний велосипедист. ДТП произошло утром 22 июня на улице Октябрьской, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За рулем ВАЗ-2115 находился 36-летний водитель. Он не выдержал боковой интервал и сбил подростка, который ехал по краю дороги.

Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.

Мария Хоперская