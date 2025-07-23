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На территории пяти лесничеств в Карачаево-Черкессии выявили нарушения

В Карачаево-Черкессии выявили нарушения экологического законодательства. Об этом сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Нарушения обнаружили на территории Бескесского, Урупского, Зеленчукского, Карачаевского и Кубанского лесничеств. В границах земельных участков незаконно разместили отходы производства и потребления.

Директорам вышеуказанных лесничеств внесли представления об устранении выявленных нарушений.

Мария Хоперская

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