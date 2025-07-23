На территории пяти лесничеств в Карачаево-Черкессии выявили нарушения
В Карачаево-Черкессии выявили нарушения экологического законодательства. Об этом сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Нарушения обнаружили на территории Бескесского, Урупского, Зеленчукского, Карачаевского и Кубанского лесничеств. В границах земельных участков незаконно разместили отходы производства и потребления.
Директорам вышеуказанных лесничеств внесли представления об устранении выявленных нарушений.