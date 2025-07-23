В Тюменской области в первом полугодии проверили 480 точек общепита

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области Роспотребнадзор проверил 480 объектов общепита, включая пищеблоки образовательных учреждений, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» исследовал более 10 тыс. проб пищи и продуктов из точек общепита. По санитарно-химическим показателям проверено 1626 проб, из которых только девять не соответствовали нормативам. Большинство нарушений касалось плодоовощной продукции из-за превышения содержания нитратов. По физико-химическим показателям исследовано 1175 проб, из которых 94 не соответствовали стандартам. Основные нарушения были найдены в молочной продукции, ввезенной из других регионов России — было выявлено 44 случая фальсификации.

Пробы во время проверки по другим показателям соответствовали установленным требованиям. Продукты проверили на содержание радионуклидов, ГМО. Мясо и молоко также проверили на наличие антибиотиков.

Напомним, за первый квартал 2025 года Роспотребнадзор Тюменской области в ходе проверок выявил и снял с реализации более 218 кг молочной продукции. Было проверено более 100 объектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов.

Ирина Пичурина