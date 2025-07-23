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В Северную Осетию из Москвы доставили первую партию коммунальной техники

Первая партия коммунальной техники из пяти КамАЗов и трех тракторов, переданная Москвой, прибыла в Северную Осетию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Всего республике передали 25 единиц универсальной спецтехники, которую планируют задействовать и в летний, и в зимний период. Первую партию направят в Беслан, а остальные распределят по районам Северной Осетии.

Константин Соловьев

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