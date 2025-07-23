В Ростове интерес к аренде студий вырос за месяц на 20,6%

Интерес жителей Ростова-на-Дону к долгосрочной аренде студий за месяц увеличился на 20,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекс Аренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем арендовать студию в июне можно было за 30 тыс. руб. в месяц (+3,4%), однокомнатных квартир — 29 тыс. руб. (+6,6%), двухкомнатных — 35 тыс. руб. (осталось без изменений).

Однако самым востребованным форматом остаются однокомнатные квартиры: в июне объявлениями о сдаче такого жилья интересовались 46,8% арендаторов. Следом идут двухкомнатные квартиры — 22,0%.

Мария Хоперская