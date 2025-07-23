В Ставропольском крае штрафы за размещение свалок увеличились в 2,4 раза

За первые пять месяцев 2025 года в Ставропольском крае за незаконное размещение свалок в бюджет региона поступило 391 тыс. руб. Это в 2,4 раза превышает прошлогодние показатели (166,4 тыс. руб). Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К административной ответственности в этом году привлекли 97 физических лиц, а годом ранее — 78. В период с 2018 по 2025 годы на территории края зафиксировали 183 свалки, 115 из которых уже ликвидировали.

Мария Хоперская