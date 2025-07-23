Подземный переход на проспекте Кулакова в Ставрополе закроют на ремонт с 23 июля

В Ставрополе начался капитальный ремонт подземного перехода на проспекте Кулакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Средства на эти цели выделили из бюджета муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит отремонтировать ступени, стены и потолки, обустроить навесы, а также заменить проводку и установить видеонаблюдение.

Завершить реконструкцию планируется осенью. До этого времени горожанам нужно будет использовать надземные переходы в районе улицы Промышленная и проспекта Юности.

Мария Хоперская