В Карачаево-Черкессии площадь интенсивных cадов увеличат почти на 20%

В 2025 году в Карачаево-Черкесии планируют высадить более 200 га фруктовых деревьев. Площадь интенсивных cадов увеличится почти на 20%, до 1,3 тыс. га. В настоящее время уже заложено более 1,1 тыс. га, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ожидаемый сбор яблок в этом году — 34 тыс. т. Кроме того, в 2026 году начнется строительство одного из крупнейших в Европе плодохранилищ. Его вместимость составит 60 тыс. т.

Мария Хоперская