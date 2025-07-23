07 Живем одним днем

АвтоВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

07 Ипотека-трансформер

Заградительные ставки заставляют банкиров обращаться к нетипичным сделкам

07 Тариф экологический

Минпромторг оценивает негативное влияние на производителей электроники от экосбора

08 «Ковровое» покрытие

Страховщики могут поднять тарифы на случаи задержки авиарейсов

08 ВДО столкнулись со ставкой

Объем дефолтов по высокорисковым бумагам превысил 19 млрд рублей

08 Преобразование без ограничений

Банкам уточнили правила участия в цифровых инновациях

09 «Евраз» прикрепляют к России

Права британской Evraz plc в российской структуре приостановлены

09 Кокс ищет покупателя

Российские угольщики пытаются найти спрос вне Китая

09 Ставка на недра

Входящая в «Сафмар» компания пополняет портфель нефтяных активов

10 Девелоперы расстроились

Предложение жилых новостроек увеличивается на фоне сокращения их продаж

10 Застройщикам не до диванов

Производители мебели теряют важный канал продаж

10 Начальство ни во что не ставят

Фишинг с имитацией личности руководителя теряет убедительность

10 Уникальное летнее продолжение

Россияне в первом полугодии активно интересовались аниме