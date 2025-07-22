С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 27,8 тыс. случаев укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 10% ниже среднего многолетнего показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В стационары госпитализировано 167 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (подтвержден у 43 человек) и 288 человек с подозрением на клещевой боррелиоз (подтвержден у 151 человека).

Исследования клещей показали наличие возбудителей клещевого энцефалита (1,18% проб), лайм-боррелиоза (42,8% проб), моноцитарного эрлихиоза (3,3% проб) и гранулоцитарного анаплазмоза (1,17%).

Напомним, в начале июля в Свердловской области было зарегистрировано 26,3 тыс. случаев укусов клещей с начала сезона. Кроме того, с начала года проведено 178,6 тыс. вакцинаций и 349,3 тыс. ревакцинаций против клещевого вирусного энцефалита. План акарицидных обработок выполнен на 100%.

Полина Щуцкая