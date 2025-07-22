Баку сообщил о передаче Москве доказательств пыток задержанных в Екатеринбурге

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что Следственному комитету России (СКР) переданы результаты азербайджанской экспертизы о причинах смерти задержанных в Екатеринбурге уроженцев республики. По утверждению Баку, Зияддин и Гусейн Сафаровы погибли в результате пыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В этой связи мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений»,— сказал Кямран Алиев изданию Report во время визита в Анкару. При этом он подчеркнул, что СКР проводит собственное расследование случившегося.

27 июня в Екатеринбурге были задержаны имеющие российское гражданство уроженцы Азербайджана по делу об этнической группировке. Последние совершали убийства с 2001 по 2011 год. Двое фигурантов дела погибли. По данным СКР, один из них умер в результате сердечного приступа. Тела братьев Сафаровых вскоре доставили в Баку, где судмедэкспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стал посттравматический шок из-за многочисленных телесных повреждений. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью».

Об обострении отношений между Баку и Москвой — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».

Лусине Баласян