Количество фреш-баров в Екатеринбурге за год увеличилось на 17%

В Екатеринбурге количество фреш-баров с безалкогольными прохладительными напитками выросло на 17% за год и составило 110 точек, сообщила пресс-служба геосервиса «2ГИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По всей России этот показатель увеличился на 16% с июля прошлого года. По данным «2ГИС», в июле в 16 крупнейших городах страны насчитывалось свыше 2,3 тыс. заведений, где можно купить освежающие безалкогольные напитки (матчу, лимонад, бабл-ти и другие).

В Москве насчитывается 785 объектов (рост на 17,3%). В Челябинске рост числа точек составил 47% (до 84 заведений), в Перми — на 44% (до 33).

В пресс-службе «2ГИС» отметили, что в течение года вкусы людей заметно изменились. Больше всего вырос интерес к матче, количество запросов на которую увеличилось за год на 107%. Стал популярнее айс-латте (рост на 50%).

По данным «2ГИС», средняя цена 300 мл освежающего фреш-напитка в городах-миллионниках в июле 2025 года составила около 300 руб. В Екатеринбурге средняя цена на бабл-ти — 326 руб., на бамбл-кофе — 274 руб., на айс-кофе — 264 руб., за матчу — 250 руб.

«Анализ цен на модные напитки в городах-миллионниках показал интересные региональные особенности. Самым дорогим напитком в среднем оказался бабл-ти (bubble tea — сладкий холодный чай) — его стоимость выше средней в большинстве городов. Наиболее доступным оказался бамбл-кофе, что может говорить о его пока еще ограниченной популярности»,— говорится в исследовании.

Виктория Биц