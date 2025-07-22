Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой модели от швейцарского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norqain Фото: Norqain

Давайте поговорим подробнее об интересном бренде Norqain и их модели Wild One Hakuna Mipaka, созданной в сотрудничестве с Дином Шнайдером, естествоиспытателем и основателем заповедника Hakuna Mipaka в ЮАР. Что должно привлечь нас в этих новых часах, кроме, конечно, запоминающихся и очень эффектно выглядящих фотографий с парнем, тем самым Дином, обнимающим львов рукою с этим аксессуаром на запястье? Личность самого Шнайдера. 30-летний швейцарец начал свою карьеру в сфере финансов, но бросил все, чтобы переехать в ЮАР и основать заповедник дикой природы и центр реабилитации животных площадью в 400 га. При этом он решил оставить территорию закрытой для туристов и не получает доходов с их визитов.

Корпус из углеродного волокна темно-коричневого цвета, циферблат в тон с рисунком, который повторяется на песочного цвета ремешке, призваны вызывать ассоциации со львами, которые живут в заповеднике Шнайдера. Но, разумеется, только ассоциации. Никаких животных материалов в часах не использовано. И это вообще философия бренда — забота об окружающей среде, стремление снизить свой углеродный след и «вегетарианские» материалы для всех моделей, создаваемых под маркой Norqain.

Анна Минакова